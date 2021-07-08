Более 30 американских штатов подали иск против Google

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Более 30 американских штатов подали иск против компании Google из-за нарушения антимонопольного законодательства.
Более 30 американских штатов подали иск против Google
  • Reuters

Об этом сообщает Politiko со ссылкой на документы, поданные в федеральный суд Калифорнии.

Уточняется, что иск был подан группой из 36 штатов и Вашингтона, округ Колумбия, из-за контроля Google над магазином приложений Android.

Это уже третий по счёту иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.

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