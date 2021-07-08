Более 30 американских штатов подали иск против Google
- Reuters
Об этом сообщает Politiko со ссылкой на документы, поданные в федеральный суд Калифорнии.
Уточняется, что иск был подан группой из 36 штатов и Вашингтона, округ Колумбия, из-за контроля Google над магазином приложений Android.
Это уже третий по счёту иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.