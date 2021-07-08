В Дубае рассказали детали о взрыве в порту
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.
«Силы гражданской обороны Дубая борются с огнём, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джебель-Али», — говорится в официальном сообщении.
Для тушения пожара на торговом корабле спасатели задействовали катер. При этом порт продолжает работу в штатном режиме. Причины инцидента пока не установлены.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на борту нефтяного танкера.