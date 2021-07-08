В Дубае рассказали детали о взрыве в порту

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Пожар, возникший возле взрыва в порту Дубая, удалось локализовать. В результате инцидента погибших и пострадавших нет, пришвартованные корабли не пострадали.
В Дубае рассказали детали о взрыве в порту
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.

«Силы гражданской обороны Дубая борются с огнём, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джебель-Али», — говорится в официальном сообщении.

Для тушения пожара на торговом корабле спасатели задействовали катер. При этом порт продолжает работу в штатном режиме. Причины инцидента пока не установлены.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на борту нефтяного танкера.

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