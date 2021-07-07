В Лаосе начались переговоры Лаврова и главы МИД страны

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Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммасит начали переговоры.

Об этом сообщает ТАСС.

«Здравствуйте, мой друг Сергей Лавров», — сказал на русском языке лаосский министр в начале переговоров.

Коммасит отметил, что хотел бы в ходе переговоров с российским министром обсудить двустороннее сотрудничество и региональные вопросы.

Глава МИД России, в свою очередь, подчеркнул, что Москва высоко ценит позицию Лаоса, которая по многим вопросам совпадает с российской, а также дружеские отношения, сложившиеся между двумя странами. 

Ранее сообщалось, что Лавров посетит Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республикуе

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