В Лаосе начались переговоры Лаврова и главы МИД страны
Об этом сообщает ТАСС.
«Здравствуйте, мой друг Сергей Лавров», — сказал на русском языке лаосский министр в начале переговоров.
Коммасит отметил, что хотел бы в ходе переговоров с российским министром обсудить двустороннее сотрудничество и региональные вопросы.
Глава МИД России, в свою очередь, подчеркнул, что Москва высоко ценит позицию Лаоса, которая по многим вопросам совпадает с российской, а также дружеские отношения, сложившиеся между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Лавров посетит Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республикуе