В МИД России рассказали о визите Лаврова в Индонезию и Лаос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«6 июля в Джакарте планируется встреча С.В. Лаврова с президентом Индонезии Дж. Видодо. Состоятся также переговоры министров иностранных дел двух стран, в ходе которых ожидается дискуссия по всему комплексу двусторонних отношений, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Придаём большое значение развитию отношений с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной мира с динамично развивающейcя экономикой. Это наш традиционный партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении уже более 70 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог, укрепляются контакты в области безопасности, торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах».

«Эффективно осуществляется координация в международных делах. Лидеры наших стран неоднократно встречались на полях саммитов АТЭС и «группы двадцати». Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Индонезию с официальным визитом в 2007 г. В 2006 г. в России побывал президент Республики Индонезия С.Б. Юдойоно, в 2016 г. — Дж. Видодо (г. Сочи)», — рассказали в министерстве.

Сообщается, что «в программу пребывания С.В. Лаврова также включено проведение в видеоформате совместно с министром иностранных дел Индонезии Р. Марсуди специального совещания министров иностранных дел России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по случаю 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога» России с «десяткой».

«Оно будет сфокусировано на задачах дальнейшего развития стратегического партнёрства с АСЕАН и вопросах формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. Намечена отдельная беседа с генеральным секретарём ассоциации Лим Джок Хоем. 7 июля во Вьентьяне состоятся встречи С.В. Лаврова с президентом Лаоса Т. Сисулитом, премьер-министром П. Випхаваном, а также переговоры с министром иностранных дел С. Коммаситом», — заявили в МИД.

В ведомстве сообщили, что «Лаос — давний друг России в Юго-Восточной Азии».

«В текущем году исполняется десятилетие принятия двусторонней Декларации о стратегическом партнёрстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-лаосские связи отличает высокий уровень взаимного доверия и конструктивного взаимодействия по всем направлениям. Поступательно расширяется торгово-экономическая кооперация: успешно реализуются совместные проекты в сферах гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, выпуска защищённой полиграфической продукции. Налажен плотный гуманитарный обмен: ежегодно около 100 лаосских студентов прибывают в Россию с целью получения высшего образования. В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, прежде всего в контексте реализации договорённостей, достигнутых на встрече В.В. Путина с премьер-министром Лаоса Т. Сисулитом на полях Восточноазиатского саммита в ноябре 2018 г. и в ходе беседы глав правительств двух стран в ноябре 2019 г., а также координацию усилий на международных площадках», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Индонезия зарегистрировала антикоронавирусный препарат «Авифавир».