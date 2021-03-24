Индонезия зарегистрировала российский препарат против коронавируса «Авифавир»

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Индонезия зарегистрировала антикоронавирусный препарат «Авифавир».
Индонезия зарегистрировала российский препарат против коронавируса «Авифавир»
  • ©Андрей Рудаков / РИА Новости

Российский препарат получил регистрационное удостоверение от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация препарата была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования II—III фаз, которое проходило с соблюдением правил GCP с апреля по сентябрь 2020 года в 30 специализированных центрах по всей России с участием 460 пациентов», — отмечается в сообщении.

Лекарство разработано центром высоких технологий «ХимРар» и РФПИ.

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