Российская туристка прокомментировала ситуацию на Кубе

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Российская туристка Екатерина Тюленева прокомментировала ситуацию на Кубе.
Российская туристка прокомментировала ситуацию на Кубе
  • Reuters

«90% с нашего рейса оказались на ресепшене с чемоданами. И тут стало понятно, что что-то не то, такого быть не может. Потом стали выяснять, что мы почти все привитые, переболевшие, с антителами, все несут ответственность за своё здоровье, все понимали, куда летят. Поняли, что произошёл какой-то сбой», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как утверждает Тюленева, всех туристов заселили в отдельный корпус отеля, а результаты тестов предоставили лишь через два дня, причём бланки были разные, на некоторых якобы отсутствовала печать.

По словам туристки, их никуда не выпускали, еду приносили в ланч-боксах.

«Большое спасибо российскому МИД. Если бы не вмешательство нашего консульства на Кубе, я не знаю, какая была бы дальнейшая ситуация», — сказала Тюленева.

Она добавила, что после очередных экспресс-тестов результаты оказались отрицательными у многих, и на шестой день всех изолированных выпустили.

На прошлой неделе в своих отелях оказались заперты более 200 граждан России, которым диагностировали COVID-19 по прилёте в страну. По мнению россиян, сданные в аэропорту ПЦР-тесты дали ложноположительный результат.

5 июля сообщалось, что повторные исследования не подтвердили диагноз у 103 туристов, их уже выпустили из отелей. В изоляции оставались по меньшей мере 137 человек.

Ситуацию держат на контроле в российском МИД.

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