Глава Минобороны ФРГ: НАТО показало готовность к диалогу с Россией

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В НАТО показали серьёзную готовность к диалогу с Москвой, теперь в России должны сделать то же самое, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Глава Минобороны ФРГ: НАТО показало готовность к диалогу с Россией
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что видит в России политическую систему, которая «хочет восстановить прежнюю мощь, не принимая во внимание суверенитет других стран». Она отметила, что такая модель поведения идёт вразрез с принципами, которым следуют в Европе.

«Мы должны постоянно чётко говорить, что есть границы, будет реакция, не будет молчания. И тем не менее... нужно постоянно говорить: мы всегда готовы вступить в серьёзный диалог, но это не должно быть шоу. Я думаю, мы показали нашу серьёзность, теперь это должна сделать другая сторона, если она хочет», — подытожила глава немецкого оборонного ведомства.

При этом она отрицает вероятность вооружённого конфликта — по словам Крамп-Карренбауэр, сейчас она видит только демонстрацию силы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о дестабилизирующей роли НАТО. По мнению представителя Кремля, военный блок изначально создавался для противостояния и продолжает выполнять эти функции по сей день.

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