Песков заявил о дестабилизирующей роли НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил о дестабилизирующей роли НАТО.
Песков заявил о дестабилизирующей роли НАТО
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Представитель Кремля привёл аналогию с автоматом Калашникова, который не может быть ничем другим, кроме как автоматом Калашникова.

«И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации... Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен ни на что другое. Никакую стабильность он не несёт на континент. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с военным освоением Украины со стороны НАТО. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины на территории государства не может быть иностранных военных баз, а нынешняя ситуация создаёт для России проблемы в сфере безопасности.

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