С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
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«Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек», — цитирует дипломата РИА Новости.
По её словам, все лица с отрицательными результатами теста уже продолжают отдых.
На прошлой неделе в своих отелях оказались заперты более 200 граждан России, которым диагностировали COVID-19 по прилёте в страну. По мнению россиян, сданные в аэропорту ПЦР-тесты дали ложноположительный результат.
5 июля сообщалось, что повторные исследования не подтвердили диагноз у 103 туристов, их уже выпустили из отелей. В изоляции оставались по меньшей мере 137 человек.
Ситуацию держат на контроле в российском МИД.