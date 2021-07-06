С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения

Результаты экспресс-тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. Об этом сообщила генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе.

«Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек», — цитирует дипломата РИА Новости.

По её словам, все лица с отрицательными результатами теста уже продолжают отдых.

На прошлой неделе в своих отелях оказались заперты более 200 граждан России, которым диагностировали COVID-19 по прилёте в страну. По мнению россиян, сданные в аэропорту ПЦР-тесты дали ложноположительный результат.

5 июля сообщалось, что повторные исследования не подтвердили диагноз у 103 туристов, их уже выпустили из отелей. В изоляции оставались по меньшей мере 137 человек.

Ситуацию держат на контроле в российском МИД.