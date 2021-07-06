С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения

Короткая ссылка
Результаты экспресс-тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. Об этом сообщила генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе.
С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
  • © РИА Новости / Мария Плотникова

«Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек», — цитирует дипломата РИА Новости.

По её словам, все лица с отрицательными результатами теста уже продолжают отдых.

На прошлой неделе в своих отелях оказались заперты более 200 граждан России, которым диагностировали COVID-19 по прилёте в страну. По мнению россиян, сданные в аэропорту ПЦР-тесты дали ложноположительный результат.

5 июля сообщалось, что повторные исследования не подтвердили диагноз у 103 туристов, их уже выпустили из отелей. В изоляции оставались по меньшей мере 137 человек.

Ситуацию держат на контроле в российском МИД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить