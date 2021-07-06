Медведев назвал нынешние отношения России и Китая лучшими в истории
- РИА Новости
Об этом он заявил, выступая на онлайн-саммите Коммунистической партии Китая.
Медведев отметил, что СССР первым из стран мира установил дипломатические отношения с КНР ещё в 1949 году.
«И спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия справедливо характеризуются как лучшие в своей истории», — приводит ТАСС слова Медведева.
Ранее из обновлённой российской стратегии национальной безопасности стало известно, что развитие стратегического партнёрства с Китаем и Индией является приоритетом России во внешней политике.