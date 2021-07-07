Агентство США по противоракетной обороне планирует укрепить знания сотрудников в сфере кибербезопасности

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Ксения Калинкина
Агентство Соединённых Штатов по противоракетной обороне заявило о намерении укрепить потенциал своего персонала в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в обращении к сторонам, которым могла бы быть интересна организация соответствующего курса обучения для сотрудников ведомства. RT ознакомился с документом.
Агентство США по противоракетной обороне планирует укрепить знания сотрудников в сфере кибербезопасности
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Как уточняется в тексте, сотрудникам отдела закупок американского агентства необходимо повысить уровень знаний в области кибербезопасности — в частности, в вопросах, которые «касаются оценки предложений подрядчиков».

«Цель данного курса — научить специалистов Агентства по противоракетной обороне по закупкам составлять, запрашивать и оценивать требования к кибербезопасности и кибергигиене. Курс также должен затрагивать требования к закупкам, необходимые для защиты и оценки корпоративных сетей подрядчиков и защиты контролируемой открытой информации / контролируемой технической информации (CUI/CTI)», — говорится в документе.

Так, в случае, если в агентстве примут решение реализовать образовательную программу, перед её будущими участниками, помимо прочего, встанет задача создать и провести учебный курс, разработать методические пособия, а также проанализировать программу обучения после её завершения.

По предварительным данным, бюджет инициативы может составить $12 млн, однако не исключено, что в перспективе сумма может измениться.

Как уточнили в агентстве, данный запрос не может рассматриваться в качестве гарантии проведения тендера. В настоящее время опубликованный документ направлен на выявление потенциальных подрядчиков и определение их возможностей.

В марте в ВВС США заявили о заинтересованности в «инновационных технологиях следующего поколения», которые в перспективе могли бы оказать американской стороне содействие в вопросе достижения превосходства над противником в киберпространстве. 

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