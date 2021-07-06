Суд Египта снял арест с перекрывшего Суэцкий канал судна Ever Given

Суд по экономическим делам в египетском городе Исмаилия снял арест с контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал в марте. Об этом сообщает портал Youm7.

Как уточняется, суд согласился с прошением адвоката администрации Суэцкого канала о снятии ареста с судна Ever Given.

Ожидается, что в ближайшее время капитана и экипаж известят о решении, а судно сможет продолжить путь до Роттердама.

Контейнеровоз длиной 400 м, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Судно перегородило его на шесть дней.

29 марта навигация в Суэцком канале была возобновлена.

Как отмечал в апреле глава управления водной артерии Усама Рабиа, сумма ущерба от блокировки канала может достигнуть $1 млрд.