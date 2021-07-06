Послу Турции в Киргизии вручена нота из-за «операции турецких спецслужб»

МИД Киргизии заявил о похищении турецкими спецслужбами основателя сети учебных заведений Орхана Инанды. Послу Турции в Бишкеке Садыку Догану вручена нота, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Киргизской Республики Орхана Инанды», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Киргизия отметила недопустимость подобных действий, «которые грубо нарушают основные принципы и нормы международного права», а также призвала Турцию вернуть Инанды в Киргизскую Республику.

В свою очередь, турецкий дипломат подчеркнул, что Инанды является гражданином Турецкой Республики «и признаётся исключительно как гражданин Турции», а Анкара «не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Киргизской Республики».

Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления заявил, что Инанды доставлен в республику в рамках борьбы с организацией FETO, признанной Анкарой террористической.

Глава государства назвал Инанды «управляющим FETO в Центральной Азии». По его словам, операция по доставке мужчины в Турцию была проведена Национальной разведывательной организацией.

РИА Новости уточняет, что Инанды пропал в Бишкеке 1 июня. Мужчина жил в Киргизии с середины 1990-х годов, он создал в республике сеть образовательных учреждений «Сапат».