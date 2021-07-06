Германия ослабила ограничения для прибывающих из России

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Власти Германии смягчают правила въезда из пяти стран, в том числе из России, Великобритании и Индии.
Германия ослабила ограничения для прибывающих из России
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава страны.

Изменения вступают в силу с 7 июля.

Как отмечается, сейчас каждый прибывающий, независимо от вакцинации и перенесённого заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в Германию.

С 7 июля из карантина можно будет выйти, если отправить через электронный формуляр справку о прививке или предоставить справку о перенесённом заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте.

Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.

Как сообщалось ранее, с 8 июля Австрия вносит Россию в «красный» список, относя её к странам с распространением новых вариантов коронавируса.

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