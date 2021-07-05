Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
- РИА Новости
«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.
Ранее российский лидер обсудил с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, где наблюдается активность «Талибана»*.
Как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.