Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
  • РИА Новости

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер обсудил с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, где наблюдается активность «Талибана»*.

Как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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