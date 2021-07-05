В Италии заявили о намерении сотрудничать с Россией в области вакцин

В Италии планируют найти возможность для сотрудничества с Россией по созданию вакцин от COVID-19, заявил глава Минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти.

Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь представляется очень важная возможность — это совместные исследования в области вакцин. И мы должны найти совместные наилучшие решения и извлечь из этого положительные результаты», — сказал глава ведомства.

Посол республики Паскуале Террачано ранее заявил о заинтересованности Италии в развитии и расширении бизнеса на территории России. По его словам, в Риме верят в потенциал российского рынка и не хотят ограничиваться только продажами на территории страны.