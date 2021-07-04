Италия выразила заинтересованность в развитии бизнеса в России

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В Италии видят возможности для развития и расширения бизнеса на территории России, заявил посол республики Паскуале Террачано.
Италия выразила заинтересованность в развитии бизнеса в России
  • Pixabay

Об этом он заявил в преддверии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Мы верим в потенциал этого рынка и очень много видим в нём возможностей для расширения бизнеса наших компаний. Мы хотим не ограничиваться только продажами в России, а заниматься и расширять производственные инвестиции», — сказал итальянский дипломат.

Он добавил, что участие Италии в промвыставке предоставит возможность для новых совместных проектов с Россией.

Ранее Террачано заявил, что для туристов из России могут открыть границу после того, как они пройдут вакцинацию от COVID-19.

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