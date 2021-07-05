Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с авиакатастрофой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Филиппин Родриго Дутерте в связи с последствиями авиакатастрофы на острове Холо, где, по последним данным, погибли 50 человек.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

4 июля при заходе на посадку на Филиппинах разбился военно-транспортный самолёт C-130, перевозивший военнослужащих.

По словам одного из очевидцев трагедии, до того, как самолёт упал, из него выпрыгнули несколько человек.

По последним данным вооружённых сил страны, жертвами аварии стали 50 человек, из них 47 военнослужащих и трое гражданских. Пострадали 49 человек.

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