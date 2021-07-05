В Аргентине за сутки выявили девять тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 9000 и достигло 4 535 473.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в своём Twitter-аккаунте.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией составило 95 904.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в поздравлении по случаю Дня России поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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