Telegraph: британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск

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Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооружённых сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск.

Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы.

Как отмечается, британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве «группы советников» для обучения афганских военных.

Источник издания также сообщил, что пока не определено, как долго британский спецназ будет оставаться в стране.

По днным газеты, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 5 июля, должен принять окончательное решение по этому вопросу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство Афганистана обладает достаточным возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американских войск.

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