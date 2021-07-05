Telegraph: британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск
Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы.
Как отмечается, британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве «группы советников» для обучения афганских военных.
Источник издания также сообщил, что пока не определено, как долго британский спецназ будет оставаться в стране.
По днным газеты, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 5 июля, должен принять окончательное решение по этому вопросу.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительство Афганистана обладает достаточным возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американских войск.