В ЦПВС сообщили о совместном российско-турецком патрулировании в Алеппо

В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо.

Об этом сообщается на странице Минобороны России в Facebook.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от пункта пропуска «Гариб» до населённого пункта Бандар-Хан и обратно, по маршруту от населённого пункта Метрас до населённого пункта Бир-Омар и обратно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.