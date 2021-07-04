Эксперт назвал заявление Трампа о «Северном потоке — 2» чистым пиаром

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что ему удалось серьёзно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Если бы ему удалось остановить (строительство. — RT), то «Северного потока — 2» бы не было. Поэтому это заявление Трампа — это чистый пиар и ничего общего с действительностью не имеет», — поделился эксперт.

Брутер добавил, что нынешний президент США Джо Байден не вводит санкции из-за их бессмысленности.

«Что касается Байдена, то позиция его известна. Она заключается не в том, что он способствует строительству «Северного потока — 2», а в том, что вводить санкции против строителей уже бессмысленно. Он достроен практически. Вводить санкции против германских получателей — это достаточно опасно. Этого, собственно, и Трамп сам не делал», — заключил он.

На митинге в американском штате Флорида Трамп заявил, что ему удалось серьёзно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».