Трамп высказался о «Северном потоке — 2»
«Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России», — цитирует ТАСС слова Трампа на митинге в американском штате Флорида.
По его словам, нынешний президент США Джо Байден дал «Северному потоку — 2» «зелёный свет».
Он отметил, что в то же время у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ряд государств, включая Россию, унижают США при действующем лидере страны Джо Байдене.