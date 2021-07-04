Трамп высказался о «Северном потоке — 2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось серьёзно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России», — цитирует ТАСС слова Трампа на митинге в американском штате Флорида.

По его словам, нынешний президент США Джо Байден дал «Северному потоку — 2» «зелёный свет».

Он отметил, что в то же время у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ряд государств, включая Россию, унижают США при действующем лидере страны Джо Байдене.