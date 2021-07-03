Антонов: Москва готова работать над налаживанием отношений с США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова работать над налаживанием отношений с Вашингтоном.
Антонов: Москва готова работать над налаживанием отношений с США
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чём говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы», — сказал Антонов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы должны быть предсказуемыми и стабильными. 

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