Антонов: Москва готова работать над налаживанием отношений с США
- РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чём говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы», — сказал Антонов.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Москвы должны быть предсказуемыми и стабильными.