Власти Флориды обновили число погибших при обрушении дома

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Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24.
Власти Флориды обновили число погибших при обрушении дома
  • Reuters

Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, были найдены тела ещё двух человек.

«Общее число погибших теперь составляет 24», — приводит ТАСС её слова.

По словам Кавы, неизвестной остаётся судьба 124 человек.

Ранее «Известия» сообщили, что американский президент Джо Байден увеличил федеральную помощь Флориде на ликвидацию ЧП в Сёрфсайде.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

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