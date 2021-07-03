Власти Флориды обновили число погибших при обрушении дома

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24.

Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, были найдены тела ещё двух человек.

«Общее число погибших теперь составляет 24», — приводит ТАСС её слова.

По словам Кавы, неизвестной остаётся судьба 124 человек.

Ранее «Известия» сообщили, что американский президент Джо Байден увеличил федеральную помощь Флориде на ликвидацию ЧП в Сёрфсайде.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.