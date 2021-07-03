Власти Флориды обновили число погибших при обрушении дома
- Reuters
Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, были найдены тела ещё двух человек.
«Общее число погибших теперь составляет 24», — приводит ТАСС её слова.
По словам Кавы, неизвестной остаётся судьба 124 человек.
Ранее «Известия» сообщили, что американский президент Джо Байден увеличил федеральную помощь Флориде на ликвидацию ЧП в Сёрфсайде.
Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.