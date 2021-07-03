Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло до 22

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Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами достигло 22.
Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло до 22
  • Reuters
  • © Joe Skipper

«В течение дня мы извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших, ... число жертв выросло до 22», — цитирует телеканала CNN заявление мэра.

Она также добавила, что пропавшими без вести на данный момент числятся 126 человек.

Ранее «Известия» сообщили, что американский президент Джо Байден увеличил федеральную помощь Флориде на ликвидацию ЧП в Серфсайде.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

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