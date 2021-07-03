В МИД России отметили беспрецедентный масштаб японо-американских учений

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В МИД России отметили беспрецедентный масштаб манёвров, которые проводятся в рамках японо-американских военных учений «Восточный щит» с 24 июня по 11 июля.
В МИД России отметили беспрецедентный масштаб японо-американских учений
  • © U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is

«Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что к этому подталкивают и сами японские представители, в частности министр обороны Нобуо Киси, который во время инспекционной поездки на Хоккайдо публично заявил о «критической значимости» для Японии северного направления.

«На нём у островного государства, как известно, только один сосед — Российская Федерация», — сказала дипломат.

Она пояснила, что таким образом Токио указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. Кроме того, японская сторона по-прежнему уходит от диалога с Россией по «обоснованным озабоченностям в сфере безопасности» и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.

«Будем внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования», — подчеркнули в Москве.

В апреле Япония и США по итогам переговоров между премьер-министром Ёсихидэ Сугой и президентом Джо Байденом согласились, что Вашингтон настроен защищать Токио, используя все доступные средства, включая ядерное оружие.

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