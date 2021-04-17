США будут защищать Японию всеми доступными средствами
- Reuters
«США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Также отмечается, что Япония и США вместе противостоят попыткам поставить под сомнение японский суверенитет над островами Сенкаку.
Ранее лидеры США и Японии высказались за мир и стабильность в Тайваньском проливе.