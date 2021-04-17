США будут защищать Японию всеми доступными средствами

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США подтверждают свой настрой защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, используя все доступные средства, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
США будут защищать Японию всеми доступными средствами
  • Reuters

«США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Также отмечается, что Япония и США вместе противостоят попыткам поставить под сомнение японский суверенитет над островами Сенкаку.

Ранее лидеры США и Японии высказались за мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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