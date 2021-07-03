В Стратегии нацбезопасности России учли политику США по вооружениям

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США выбрали последовательный курс на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями, говорится в Стратегии национальной безопасности России, которую утвердил президент Владимир Путин.
В Стратегии нацбезопасности России учли политику США по вооружениям
  • Pixabay

«На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединённые Штаты Америки (США) проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями», — говорится в документе.

Кроме того, планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе «формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности», утверждается в стратегии.

24 июня замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон намерен обсуждать с Москвой в рамках диалога по стратегической стабильности контроль не только над ядерными, но и над иными вооружениями.

По итогам саммита с Путиным в Женеве президент США Джо Байден рассказал, что страны договорились работать над заключением нового крупного соглашения в области контроля над вооружениями.

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