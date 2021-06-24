В Пентагоне рассказали о планах обсуждения с Россией контроля за вооружениями

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Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон намерен обсуждать с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности контроль не только над ядерными, но и иными вооружениями.
В Пентагоне рассказали о планах обсуждения с Россией контроля за вооружениями
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе интернет-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

По его словам, США намеревались стабилизировать отношения с Москвой в ядерной сфере или «по крайней мере не начинать новую гонку стратегических вооружений с Россией».

«Поэтому президент [Байден] и президент [России Владимир] Путин согласились [на саммите в Женеве] на диалог по стратегической стабильности, который, как мы надеемся, станет для нас площадкой для переговоров по будущему [режима] контроля над вооружениями в ядерной и других сферах», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия и США в ближайшее время проведут двусторонние переговоры по стратегической стабильности. 

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