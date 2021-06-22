В МИД анонсировали переговоры России и США по стратстабильности

Россия и США в ближайшее время проведут двусторонние переговоры по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на конференции Carnegie International Nuclear Policy Conference.

Рябков рассчитывает, что переговорные команды начнут консультации в скором времени.

«С этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе», — добавил дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о планах возобновить диалог с США по ситуации с визами.