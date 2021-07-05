Учёные из Франции и США изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки

Учёные из Французского института геополитики и Университета Джорджа Вашингтона провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули особую роль RT и Sputnik в возрождении «репутации великой страны в отдельных регионах Африки».

В материале утверждается, что RT и Sputnik «успешно вписались в медийное пространство» и «смогли привлечь больше африканских пользователей, чем популярные местные и международные СМИ», такие как RFL и BBC.

По мнению авторов, «Москва намерена снова стать центром влияния и альтернативой Китаю и странам Запада» в глазах политических элит ряда африканских стран.

Также авторы исследования предположили, что RT и Sputnik стали одними из первых СМИ в мире, применившими в своей работе коммуникационную стратегию цифрового маркетинга.

«С ноября 2017 по январь 2018 года количество лайков на странице RT France в Facebook выросло с 500 тыс. до более 850 тыс. Иными словами, канал RT на французском языке практически удвоил аудиторию за период менее трёх месяцев. Согласно статистике Facebook, только 1 тыс. из этих 350 тыс. новых подписчиков указали Францию как свою страну проживания. А большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо», — говорится в материале.

Кроме того, в опубликованном документе даны выводы исследования, согласно которому материалами RT и Sputnik об Африке на французском языке в указанный период поделились почти на 4 тыс. сайтов.

В марте Business Insider опубликовал статью, в которой утверждается, что на ситуацию с мигрантами на американо-мексиканской границе оказывает влияние информация, распространяемая контрабандистами и Россией. В частности, в материале упоминается RT en Español.