Учёные из Франции и США изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
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В материале утверждается, что RT и Sputnik «успешно вписались в медийное пространство» и «смогли привлечь больше африканских пользователей, чем популярные местные и международные СМИ», такие как RFL и BBC.
По мнению авторов, «Москва намерена снова стать центром влияния и альтернативой Китаю и странам Запада» в глазах политических элит ряда африканских стран.
Также авторы исследования предположили, что RT и Sputnik стали одними из первых СМИ в мире, применившими в своей работе коммуникационную стратегию цифрового маркетинга.
«С ноября 2017 по январь 2018 года количество лайков на странице RT France в Facebook выросло с 500 тыс. до более 850 тыс. Иными словами, канал RT на французском языке практически удвоил аудиторию за период менее трёх месяцев. Согласно статистике Facebook, только 1 тыс. из этих 350 тыс. новых подписчиков указали Францию как свою страну проживания. А большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо», — говорится в материале.
Кроме того, в опубликованном документе даны выводы исследования, согласно которому материалами RT и Sputnik об Африке на французском языке в указанный период поделились почти на 4 тыс. сайтов.
В марте Business Insider опубликовал статью, в которой утверждается, что на ситуацию с мигрантами на американо-мексиканской границе оказывает влияние информация, распространяемая контрабандистами и Россией. В частности, в материале упоминается RT en Español.