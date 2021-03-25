В США увидели «влияние» RT на испанском на ситуацию с мигрантами

По мнению американских чиновников, на ситуацию с мигрантами оказывает влияние информация, распространяемая контрабандистами и Россией, говорится в статье Business Insider. В частности, в материале упоминается RT en Español.

«Согласно заявлениям американских официальных лиц, прирост числа мигрантов на американо-мексиканской границе за последние два месяца есть не что иное, как реакция на слухи о «более гуманном» отношении к мигрантам, а также следствие «дезинформации», которую распространяют контрабандисты», — говорится в статье.

При этом уточняется, что, по мнению некоторых американских чиновников, в Центральной Америке также ведутся кампании по дезинформации среди мигрантов с целью дискредитировать США.

«Цель российской дезинформации — дискредитировать все добрые дела, которые Соединённые Штаты совершают в Западном полушарии», — приводит издание слова адмирала Крейга Фоллера, возглавляющего Южное командование ВС США и курирующего военные операции страны в регионе.

Отмечается, что хотя ни один из опрошенных в Сьюдад-Хуаресе (город в Мексике в северной части штата Чиуауа. — RT) мигрантов непосредственно не указывал на российские СМИ, однако многие ссылались на местные новостные сайты, где часто репостят статьи телеканала RT на испанском.

Фоллер, как пишет издание, также отметил, что целевой аудиторией российских СМИ является испаноязычное население региона.

«Их испаноязычное присутствие в социальных сетях — самое масштабное среди всех языков, не считая русского», — заявил Фоллер, выступая перед членами конгресса.

3 февраля стало известно, что президент США Джо Байден подписал три указа о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Дональде Трампе.

Указы предполагают создание рабочей группы по воссоединению семей на фоне проблемы разлучения на границе детей и родителей.