Аномальная жара могла стать причиной смерти более 700 человек в Канаде
- Reuters
«Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, являются фактором существенного роста числа смертей», — приводит CBC заявление коронера провинции Лизы Лапоинт.
Она уточнила, что служба регистрирует большое количество сообщений «о внезапных и неожиданных смертях» в Британской Колумбии с прошлой пятницы.
Ранее сообщалось, что жертвами аномальной температуры в Канаде могли стать около 500 человек.