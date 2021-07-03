Аномальная жара могла стать причиной смерти более 700 человек в Канаде

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В канадской провинции Британская Колумбия жертвами аномально жаркой погоды могли стать 719 человек. Об этом сообщает служба коронеров.
Аномальная жара могла стать причиной смерти более 700 человек в Канаде
  • Reuters

«Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, являются фактором существенного роста числа смертей», — приводит CBC заявление коронера провинции Лизы Лапоинт.

Она уточнила, что служба регистрирует большое количество сообщений «о внезапных и неожиданных смертях» в Британской Колумбии с прошлой пятницы. 

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной температуры в Канаде могли стать около 500 человек.

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