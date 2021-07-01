Около 500 человек могли умереть в Канаде от аномальной температуры

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В канадской провинции Британская Колумбия жертвами аномально жаркой температуры в последние пять дней могли стать около 500 человек. Об этом сообщает служба коронеров.
Около 500 человек могли умереть в Канаде от аномальной температуры
  • Reuters

«Хотя пока слишком рано с уверенностью заявлять, сколько из этих смертей связаны с жарой, вероятно, что значительный рост зафиксированных смертей приписывают экстремальной погоде», — приводит CBC заявление коронера провинции Лизы Лапоинт.

Отмечается, что в Британской Колумбии в среднем фиксируют в три раза меньше смертей в этот период по сравнению с нынешним показателем.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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