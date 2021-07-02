В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о возможном военном сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном.

Об этом сообщает ТАСС.

«Можно без натяжки предположить, что мы вместе с коллегами из Госдепа общаемся с пограничными странами и пытаемся понять, какие возможности могут там появиться. Я предоставлю этим странам самим говорить на свой счёт», — сказал представитель Пентагона.

Также Кирби отметил, что власти Соединённых Штатов поддерживают общение и с другими государствами, которые граничат с Афганистаном.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Узбекистана и Таджикистана трёхсторонние отношения. По итогам диалога он отметил, что у стран есть общие интересы в сфере региональной безопасности, особенно связанные с Афганистаном.