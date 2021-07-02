В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом

Короткая ссылка
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о возможном военном сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном.
В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Можно без натяжки предположить, что мы вместе с коллегами из Госдепа общаемся с пограничными странами и пытаемся понять, какие возможности могут там появиться. Я предоставлю этим странам самим говорить на свой счёт», — сказал представитель Пентагона.

Также Кирби отметил, что власти Соединённых Штатов поддерживают общение и с другими государствами, которые граничат с Афганистаном.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Узбекистана и Таджикистана трёхсторонние отношения. По итогам диалога он отметил, что у стран есть общие интересы в сфере региональной безопасности, особенно связанные с Афганистаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить