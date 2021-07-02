Блинкен провёл переговоры с главами МИД Узбекистана и Таджикистана
- Reuters
«У США и Узбекистана серьёзные общие интересы в сфере региональной безопасности, особенно связанные с Афганистаном», — приводит ТАСС сообщение Блинкена.
Камилов, в свою очередь, заявил, что в рамках встречи большое внимание уделено вопросу безопасности в Центральной Азии.
Отмечается, что Мухриддин «согласился с тем, что справедливое и продолжительное урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту».
Ранее в материале RT сообщалось, как США пытаются сохранить присутствие в Центральной Азии после ухода из Афганистана.
Ранее стало известно, что Пентагон выделит до $240 млн на новые военные объекты в 20 странах, включая Узбекистан и Таджикистан.