В Пентагоне рассказали о сохранении части ВС США в Афганистане
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Об этом сообщает ТАСС.
«Не вдаваясь в подробности, я думаю, что определённые авиационные элементы остаются в аэропорту... У нас есть сильное присутствие в регионе, даже за пределами Афганистана», — сказал представитель американского оборонного ведомства.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что правительство Афганистана обладает достаточными ресурсами, чтобы удержать контроль над регионом даже после ухода из страны американских военных.