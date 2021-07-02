В Пентагоне рассказали о сохранении части ВС США в Афганистане

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже после того, как американские войска покинут базу в афганском Баграме, США сохранят возможности для проведения контртеррористических операций в регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Не вдаваясь в подробности, я думаю, что определённые авиационные элементы остаются в аэропорту... У нас есть сильное присутствие в регионе, даже за пределами Афганистана», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что правительство Афганистана обладает достаточными ресурсами, чтобы удержать контроль над регионом даже после ухода из страны американских военных.