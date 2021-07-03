Макрон: Франция заинтересована в доверительных отношениях ЕС с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в том, чтобы между Россией и Евросоюзом были установлены доверительные отношения.

Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте Елисейского дворца коммюнике по итогам телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским союзом и Россией», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в рамках переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия России и Франции в международных делах.