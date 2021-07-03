Макрон: Франция заинтересована в доверительных отношениях ЕС с Россией
- Reuters
Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте Елисейского дворца коммюнике по итогам телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским союзом и Россией», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в рамках переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия России и Франции в международных делах.