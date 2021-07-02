Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Путин провёл телефонные переговоры с Макроном
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также был проведён обмен мнениями о состоянии и перспективах развития связей между Россией и ЕС.

Путин и Макрон констатировали, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовали бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу.

«Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили Украину, Ливию и Карабах, сообщили в Кремле.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Путиным.

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