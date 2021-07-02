Путин в разговоре с Макроном указал на деструктивную политику Киева

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Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном указал на деструктивную политику киевских властей по ситуации в Донбассе.
Путин в разговоре с Макроном указал на деструктивную политику Киева
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые — в том числе в нормандском формате — усилия фактически саботируются», — говорится в сообщении.

В ходе диалога особое внимание было уделено необходимости полного выполнения украинской стороной взятых на себя ранее обязательств, в числе которых — прямой диалог с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик и правовое оформление особого статуса Донбасса.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что если Киеву не удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, то решение будет принимать украинский народ на референдуме. При этом украинский президент не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.

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