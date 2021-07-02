Трюдо привился от COVID-19

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.

«Вакцины — это наш путь к лучшим дням, поэтому постарайтесь поставить вторую дозу, как только сможете. Я привился сегодня, и очень благодарен медработникам, которые сделали всё это возможным», — заявил Трюдо.

По информации CTV News, Трюдо сообщил о намерении полностью привить население страны до конца лета.

В начале июня власти Канады заявили о планах предоставить развивающимся странам до 100 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX.