Трюдо привился от COVID-19
- Reuters
Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.
«Вакцины — это наш путь к лучшим дням, поэтому постарайтесь поставить вторую дозу, как только сможете. Я привился сегодня, и очень благодарен медработникам, которые сделали всё это возможным», — заявил Трюдо.
По информации CTV News, Трюдо сообщил о намерении полностью привить население страны до конца лета.
В начале июня власти Канады заявили о планах предоставить развивающимся странам до 100 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX.