Трюдо привился от COVID-19

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
Трюдо привился от COVID-19
  • Reuters

Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.

«Вакцины — это наш путь к лучшим дням, поэтому постарайтесь поставить вторую дозу, как только сможете. Я привился сегодня, и очень благодарен медработникам, которые сделали всё это возможным», — заявил Трюдо.

По информации CTV News, Трюдо сообщил о намерении полностью привить население страны до конца лета.

В начале июня власти Канады заявили о планах предоставить развивающимся странам до 100 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX.

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