Канада предоставит развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19

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Власти Канады предоставят развивающимся странам до 100 млн доз вакцины от коронавируса посредством международной программы COVAX, сообщает телеканал CBC.
Канада предоставит развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19
  • Reuters

По данным телеканала, подробно об этих планах Канады будет объявлено позднее.

«На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнёрами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата», — написал в своём Twitter-аккаунте премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что Великобритания в течение 2022 года планирует передать по меньшей мере 100 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.

В мае в ВОЗ также призвали богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса.

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