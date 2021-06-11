Канада предоставит развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19

Власти Канады предоставят развивающимся странам до 100 млн доз вакцины от коронавируса посредством международной программы COVAX, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, подробно об этих планах Канады будет объявлено позднее.

«На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнёрами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата», — написал в своём Twitter-аккаунте премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что Великобритания в течение 2022 года планирует передать по меньшей мере 100 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.

В мае в ВОЗ также призвали богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса.