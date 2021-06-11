Канада предоставит развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19
- Reuters
По данным телеканала, подробно об этих планах Канады будет объявлено позднее.
«На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнёрами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата», — написал в своём Twitter-аккаунте премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Ранее сообщалось, что Великобритания в течение 2022 года планирует передать по меньшей мере 100 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
В мае в ВОЗ также призвали богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса.