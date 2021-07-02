Два пилота спасены после посадки грузового Boeing на воду возле Гавайев

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Два пилота находились на борту грузового самолёта Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду возле Гавайских островов, они спасены.
Два пилота спасены после посадки грузового Boeing на воду возле Гавайев
  • Pixabay

Об этом информирует CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

«По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа», — заявили в управлении.

По предварительным данным, пилоты после вылета из-за неполадок двигателя пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолёт на воду.

Проводится расследование.

Ранее источники телеканала сообщили, что грузовой Boeing 737 упал в воду возле побережья города Гонолулу американского штата Гавайи.

По их словам, у самолёта были зафиксированы проблемы с двигателем. 

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