Два пилота спасены после посадки грузового Boeing на воду возле Гавайев

Два пилота находились на борту грузового самолёта Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду возле Гавайских островов, они спасены.

Об этом информирует CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

«По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа», — заявили в управлении.

По предварительным данным, пилоты после вылета из-за неполадок двигателя пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолёт на воду.

Проводится расследование.

Ранее источники телеканала сообщили, что грузовой Boeing 737 упал в воду возле побережья города Гонолулу американского штата Гавайи.

По их словам, у самолёта были зафиксированы проблемы с двигателем.