CNBC: грузовой Boeing 737 упал в океан возле Гавайев
Грузовой самолёт Boeing 737 упал в воду возле побережья города Гонолулу американского штата Гавайи. Информация о жертвах уточняется. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
- Reuters
По данным источника, у самолёта были зафиксированы проблемы с двигателем.
Подробности произошедшего устанавливаются.
В мае один человек погиб и ещё один пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Техас.
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