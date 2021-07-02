CNBC: грузовой Boeing 737 упал в океан возле Гавайев

Грузовой самолёт Boeing 737 упал в воду возле побережья города Гонолулу американского штата Гавайи. Информация о жертвах уточняется. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Reuters

По данным источника, у самолёта были зафиксированы проблемы с двигателем. Подробности произошедшего устанавливаются. В мае один человек погиб и ещё один пострадал в результате крушения легкомоторного самолёта в американском штате Техас.