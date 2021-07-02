Меркель: Германия готова к всеобъемлющему договору с Великобританией

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Берлин готов заключить с Лондоном договор о дружбе и кооперации, который бы включал весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

«Мы с германской стороны готовы к заключению договора о дружбе или договора о кооперации», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что в таком случае Берлин и Лондон могли бы работать «над целым спектром» вопросов двустороннего сотрудничества.

По её словам, в на стоящее время «хорошая возможность для открытия новой главы в германо-британских отношениях».

Ранее Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.