В МИД России заявили ЕС о бессмысленности языка ультиматумов

Замглавы МИД России Александр Грушко принял в Москве замгенсекретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору и заявил ему о бессмысленности попыток разговаривать с Россией на языке ультиматумов.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в МИД России довели до Евросоюза принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая «заключения» заседания Евросовета 24—25 июня.

«Подчёркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений», — заявили в МИД.

Также была высказана надежда, что «здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес».

В МИД считают, что такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе.

Ранее в ФРГ выступили против разрыва экономических связей между ЕС и Россией.