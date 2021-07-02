В МИД России заявили ЕС о бессмысленности языка ультиматумов

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Замглавы МИД России Александр Грушко принял в Москве замгенсекретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору и заявил ему о бессмысленности попыток разговаривать с Россией на языке ультиматумов.
В МИД России заявили ЕС о бессмысленности языка ультиматумов
  • © МИД России

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в МИД России довели до Евросоюза принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая «заключения» заседания Евросовета 24—25 июня.

«Подчёркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений», — заявили в МИД.

Также была высказана надежда, что «здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес».

В МИД считают, что такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе.

Ранее в ФРГ выступили против разрыва экономических связей между ЕС и Россией.

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