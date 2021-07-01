В ФРГ выступили против разрыва экономических связей между ЕС и Россией

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз не может быть заинтересован в разрушении экономических отношений с Россией.
В ФРГ выступили против разрыва экономических связей между ЕС и Россией
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Об этом Маас заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны», — цитирует ТАСС Мааса.

Он считает, что такой шаг может привести к том, что «Россия и Китай станут всё ближе». Маас добавил, что это не может отвечать интересам ЕС.

Ранее главы МИД Украины и Франции обсудили диалог ЕС с Россией.

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