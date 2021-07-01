Главы МИД Украины и Франции обсудили диалог ЕС с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых стороны обсудили возобновление диалога Евросоюза с Россией.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба высоко оценил усилия Парижа в рамках нормандского формата, который «остаётся главной площадкой» для урегулирования конфликта в Донбассе.

По информации МИД Украины, в рамках диалога Ле Дриан подробно разъяснил своему коллеге мотивы инициативы Франции и Германии по восстановлению диалога ЕС с Россией.

«Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве», — сказал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее выступила с предложением возобновить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую. Немецкий политик утверждает, что переговоров между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным недостаточно, хотя они приветствуются.