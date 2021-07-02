В Японии испугались заявлений Путина об инциденте с эсминцем Defender

Читатели портала Yahoo News Japan выразили беспокойство после высказываний российского президента Владимира Путина по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в рамках прямой линии с гражданами России.

Об этом информирует РИА Новости.

В японском издании Sankei Shimbun был опубликован материал, в котором утверждалось, что президент России в ходе прямой лини послал Японии «чёрную метку», когда рассказывал о ситуации с британским эсминцем. Он также заявил, что Россия будет защищать свои территории даже военными методами.

Читатели портала Yahoo News Japan выразили беспокойство, что это высказывание может относится и к Японии.

«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — написал пользователь nekozamurai.

«Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!» — отметил sor.

«Союз России и Китая — страшная вещь! И Япония должна его бояться!» — заявил другой комментатор.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.